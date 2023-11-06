Новый водозабор строят в Калужской области

В Жукове продолжается строительство водозабора в районе улицы Ленина. Об этом в понедельник, 6 ноября, рассказал региональный министр ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Мощность станции водоподготовки составит 125 куб.м./час.

- Благодаря строительству водозабора жители города смогут получить качественную питьевую воду, - заявил Лежнин.

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