Новый водозабор строят в Калужской области
В Жукове продолжается строительство водозабора в районе улицы Ленина. Об этом в понедельник, 6 ноября, рассказал региональный министр ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Мощность станции водоподготовки составит 125 куб.м./час.
- Благодаря строительству водозабора жители города смогут получить качественную питьевую воду, - заявил Лежнин.
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