В Калужской области найден живым мужчина, который пропал два месяца назад

В пятницу, 27 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о завершении поисков 54-летнего мужчины.

Его удалось обнаружить живым.

Этот человек пропал еще два месяца назад – 28 августа. В ходе поисков сообщалось, что он мог жить в одном из монастырей.

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