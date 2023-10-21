В Калужской области мужчина пошел гулять с собакой и исчез

В пятницу, 20 октября, в городе Белоусово Жуковского района пропал 83-летний Анатолий Виноградов.

Мужчина пошел гулять с собакой и не вернулся, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга»

Одет пенсионер во все черное – куртку, брюки и шапку. Его рост около 168 сантиметров, худощавый, серо-голубые глаза.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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