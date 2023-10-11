Две машины арестовали на дороге в Калужской области

В Жуковском районе судебные приставы и инспекторы ГИБДД провели рейд на дорогах.

За несколько часов комплекс «Дорожный пристав» выявил в потоке 40 машин должников. Два автомобиля были арестованы.

Владелец «Киа Рио» должен 40 тысяч рублей, а хозяин «Опеля Омега» - 700 тысяч. Если он не вернут деньги, машины выставят на торги.

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