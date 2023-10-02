В Калужской области водитель «Киа» погиб в столкновении с фурой

Около 7:40 утра в понедельник, 2 октября, в Жуковском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. Фото с места аварии на трассе А108 опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, недалеко от поворота на деревню Маринки водитель легкового «Киа» выехал на встречную полосу и врезался в фуру. После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.

Очевидцы сообщили, что на месте аварии погиб водитель «Киа». Точные обстоятельства устанавливаются.

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