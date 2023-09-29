В Калужской области пропала 64-летняя женщина
Вечером в пятницу, 29 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о пропаже 64-летней Натальи Юрченко.
Женщина исчезла в СНТ Истья-2 на территории Совхоза Победа Жуковского района 23 августа.
О ней нет никакой информации уже больше месяца.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшей:
- Рост – 155 см,
- Плотного телосложения,
- Белые волосы,
- Карие глаза.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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