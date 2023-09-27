Гараж с машиной сгорел в Калужской области
Около 14:30 во вторник, 26 сентября, в Жуковском районе Калужской области произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
В СНТ «Чернишня» сгорел гараж и находившийся в нем легковой автомобиль.
Из людей никто не пострадал. А причины пожара пока не называются.
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