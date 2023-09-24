В Жукове Калужской области сгорел автомобиль

В воскресенье, 24 сентября, в Жукове Калужской области произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 02 часа 49 минут на улице Первомайской сгорел автомобиль. При происшествии люди не пострадали.

Причину пожара предстоит выяснить специалистам. На место направлен инспектор ГПН.

- К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекались 8 человек, 2 единицы техники, - уточнили в управлении.

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