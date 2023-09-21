В Калужской области «Тойота» врезалась в грузовик на полосе для общественного транспорта

Около 20:50 в среду, 20 сентября, в Жуковском районе произошло ДТП на трассе А130.

По предварительной информации, рядом с поселком Городок 75-летний водитель «Тойоты Камри» ехал по полосе для общественного транспорта со стороны Москвы и врезался в припаркованный грузовик МАЗ 537.

В больницу попали пассажиры «Тойоты» 75 и 76 лет.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.