Калужская команда сыграет на первом всероссийском турнире Школьной футбольной лиги

Российский футбольный союз проведет первый всероссийский турнир Школьной футбольной лиги. Калужскую область на соревнованиях будет представлять в возрастной группе 10-11 лет команда «Атлант» средней школы им. генерала И.Г. Захаркина города Кременки Жуковского района, сообщили в региональном Минспорта.

Этому клубу три года. Его тренирует Евгений Денисов.

С 20 по 24 сентября 96 команд из 65 регионов России сыграют на шести полях в московских «Лужниках».

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