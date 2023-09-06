В Калужской области сбили велосипедиста

Около 16:00 в среду, 6 сентября, на дороге Белоусово – Серпухов в Жуковском районе сбили велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Джак».

Велосипед смяло. Информация о его владельце сейчас уточняется. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции.

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