В Калужской области сбили велосипедиста
Около 16:00 в среду, 6 сентября, на дороге Белоусово – Серпухов в Жуковском районе сбили велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Джак».
Велосипед смяло. Информация о его владельце сейчас уточняется. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции.
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