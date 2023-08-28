В Калужской области погибли 8000 рыб

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели в реке Угодка Жуковского района. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили в региональной прокуратуре.

В июле там погибло около 8000 рыб.

- В водном объекте превышены максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ, связанные со сбросом неочищенных сточных вод и выбросом загрязняющих веществ, - подчеркнули в прокуратуре.

Ущерб оценивается в 2,2 миллиона рублей.

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