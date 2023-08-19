В Жуковском районе Калужской области загорелась баня
В пятницу, 18 августа, в Жуковском районе Калужской области произошел пожар.
В 16 часов 50 минут в городе Кременки, 4-й Центральный проезд загорелась баня. Пострадавших при происшествии нет. Причины будут устанавливать специалисты.
- К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 11 человек, 3 единицы техники, - уточнили в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!