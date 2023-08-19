В Жуковском районе Калужской области загорелась баня

В пятницу, 18 августа, в Жуковском районе Калужской области произошел пожар.

В 16 часов 50 минут в городе Кременки, 4-й Центральный проезд загорелась баня. Пострадавших при происшествии нет. Причины будут устанавливать специалисты.

- К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 11 человек, 3 единицы техники, - уточнили в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.

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