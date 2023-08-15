В Жуковском районе Калужской области отремонтировали дорогу к детскому саду
Во вторник, 15 августа, администрация Жуковского района рассказала об очередном этапе ремонта дорог.
В селе Совхоз «Победа» от жилого дома № 15 по улице Центральной до здания детского сада уложили новый асфальт.
Ремонт дороги стал возможен в рамках программы инициативного бюджетирования.
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