34-летний житель Жуковского района после ссоры с женщиной устроил пожар в ее квартире
Во вторник, 15 августа, УМВД России по Калужской области рассказало о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении имущества путем поджога.
Предварительно известно, что между 34-летним судимым жителем Жуковского района и его сожительницей возник конфликт.
Спустя время подозреваемый пришел к дому женщины и заметив, что она вышла из квартиры, зашел в помещение. Он подошел к шкафу с одеждой и бросил в него окурок сигареты, после чего поспешил скрыться.
Из-за его действий в квартире возник пожар, который увидели соседи и вызвали МЧС. Предварительно, сумма причиненного ущерба составила около двух миллионов рублей.
В результате оперативных мер полиция нашла фигуранта, он под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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