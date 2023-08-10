В Калужской области в разгаре уборка зерновых

В среду, 9 августа, глава администрации Жуковского района Анатолий СУЯРКО рассказал об уборочной компании на полях муниципального района.

— На сегодняшний день в Жуковском районе активно ведётся уборочная компания зерновых и зернобобовых, - уточнил глава администрации.

Анатолий Суярко отметил, что на 9 августа текущего года озимая пшеница обмолочена на площади 750 гектар, валовый намолот составил 2650 тонн при средней урожайности 34.7 ц./га.

Сейчас самая жаркая пора по уборке в колхозе им. Ленина, колхозе им. Гурьянова, Агрофирме Племзавод «Заря» и КФХ «Мужаидов».

Наибольшая урожайность 45,1 ц./га в кфх «Мужаидов», 41.0 ц/га - Агрофирма Племзавод «Заря».

— Хочется пожелать нашим труженикам солнечной погоды и без потерь убрать выращенный урожай, а он в этом году уродился на славу, - резюмировал глава администрации Жуковского района.

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