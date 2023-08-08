Губернатор Калужской области поручил отремонтировать дорогу, по которой не может проехать школьный автобус

Дорогу между селами Высокиничи и Чаусово в Жуковском районе должны отремонтировать в следующем году. Соответствующее поручение губернатор Калужской области Владислав Шапша дал во вторник, 8 августа, на личном приеме, куда к нему приехали две жительницы Чаусово.

- Протяженность дороги - 12 километров, и она уже требует капитального ремонта, - пояснил глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко. - Школьный автобус несколько лет не заезжает в школу, так как состояние дороги не соответствует нормативам. Да и жителям она очень необходима.

Торги должны пройти до конца нынешнего года. Примерная стоимость выполнения работ пока не называется.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.