Губернатор Калужской области поручил отремонтировать дорогу, по которой не может проехать школьный автобус
Дорогу между селами Высокиничи и Чаусово в Жуковском районе должны отремонтировать в следующем году. Соответствующее поручение губернатор Калужской области Владислав Шапша дал во вторник, 8 августа, на личном приеме, куда к нему приехали две жительницы Чаусово.
- Протяженность дороги - 12 километров, и она уже требует капитального ремонта, - пояснил глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко. - Школьный автобус несколько лет не заезжает в школу, так как состояние дороги не соответствует нормативам. Да и жителям она очень необходима.
Торги должны пройти до конца нынешнего года. Примерная стоимость выполнения работ пока не называется.
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