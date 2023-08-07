Подрядчика заставят заново отремонтировать памятник на братской могиле в Калужской области

В деревне Новая Слобода Жуковского района заново пройдет ремонт памятника на братской могиле, которую приводили в порядок в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник, 7 августа, глава районной администрации Анатолий Суярко.

- К сожалению, подрядчик выполнил свои обязательства не качественно, - заявил Суярко. - Гарантийный срок на ремонт не закончился, и мы обязали подрядчика переделать весь объем. Выполнение этих работ взял на личный контроль.

По словам чиновника, такие объекты требуют особого отношения.

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