Жительница Калужской области согласилась выйти замуж за 25 тысяч рублей
В Жуковском районе Калужской области местная жительница вышла замуж за иностранца за деньги, чтобы он мог получить российское гражданство. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в прокуратуре региона.
Суд признал брак фиктивным, так как супруги вместе не жили.
Женщину обязали выплатить в бюджет 25 тысяч рублей, которые она получила от иностранца.
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