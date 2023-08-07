Жительница Калужской области согласилась выйти замуж за 25 тысяч рублей

В Жуковском районе Калужской области местная жительница вышла замуж за иностранца за деньги, чтобы он мог получить российское гражданство. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в прокуратуре региона.

Суд признал брак фиктивным, так как супруги вместе не жили.

Женщину обязали выплатить в бюджет 25 тысяч рублей, которые она получила от иностранца.

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