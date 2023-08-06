Жилой дом сгорел ночью в Калужской области
Ночью в воскресенье, 6 августа, в городе Жуков Калужской области произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило примерно в 2:20, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Огонь полностью уничтожил двухквартирный деревянный жилой дом.
Из людей никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
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