Новую спортивную площадку построят в Калужской области

В селе Тарутино Жуковского времени вскоре появится новая спортивная площадка. На днях на Госзакупках завершились торги. Стоимость контракта составит чуть более двух миллионов рублей.

На улице Центральной установят два баскетбольных щита и стойки для волейбольной сетки.

Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 20 дней после подписания всех документов.

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