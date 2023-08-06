Новую спортивную площадку построят в Калужской области
В селе Тарутино Жуковского времени вскоре появится новая спортивная площадка. На днях на Госзакупках завершились торги. Стоимость контракта составит чуть более двух миллионов рублей.
На улице Центральной установят два баскетбольных щита и стойки для волейбольной сетки.
Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 20 дней после подписания всех документов.
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