Житель Калужской области устроил стрельбу в гараже
В Жуковском районе Калужской области 39-летний мужчина угрожал убить своего знакомого и открыл стрельбу в гараже. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 4 августа, сообщили в региональном управлении МВД.
Местный житель выпивал в гараже и по телефону поссорился со знакомым. Тот приехал, разбудил заснувшего обидчика ударом травматического пистолета по голове, а потом выстрелил над головой знакомого, угрожая убийством.
Пострадавший сам обратился в больницу.
Стрелявшему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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