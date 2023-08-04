Житель Калужской области устроил стрельбу в гараже

В Жуковском районе Калужской области 39-летний мужчина угрожал убить своего знакомого и открыл стрельбу в гараже. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 4 августа, сообщили в региональном управлении МВД.

Местный житель выпивал в гараже и по телефону поссорился со знакомым. Тот приехал, разбудил заснувшего обидчика ударом травматического пистолета по голове, а потом выстрелил над головой знакомого, угрожая убийством.

Пострадавший сам обратился в больницу.

Стрелявшему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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