В Калужской области годовалый ребенок выпал из окна

В городе Кременки Жуковского района на улице Циолковского около 10:50 в среду, 2 августа, из окна квартиры на третьем этаже выпал годовалый ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Малыш приземлился на клумбу, он жив. На вертолете ребенка доставили в детскую областную больницу в Калуге.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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