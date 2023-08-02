В Калужской области 17-летний парень погиб в ДТП

Около 22:00 во вторник, 1 августа, в Жуковском районе рядом с Кременками вылетел в кювет и несколько раз перевернулся автомобиль «Фольксваген Поло». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением.

На месте аварии погиб 17-летний пассажир. Водитель и еще двое подростков попали в больницу.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.