В Калужской области 17-летний парень погиб в ДТП
Около 22:00 во вторник, 1 августа, в Жуковском районе рядом с Кременками вылетел в кювет и несколько раз перевернулся автомобиль «Фольксваген Поло». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением.
На месте аварии погиб 17-летний пассажир. Водитель и еще двое подростков попали в больницу.
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