У жителя Калужской области конфисковали автомобиль за пьяную езду

В четверг, 27 июля, в Жукове районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который дважды попадался пьяным за рулем. В феврале нынешнего года виновника остановили инспекторы ГИБДД. От освидетельствования мужчина отказался, рассказали в объединенной пресс-службу судов региона.

Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение двух лет.

Также в доход государства конфискован автомобиль, на котором совершались нарушения.

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