У жителя Калужской области конфисковали автомобиль за пьяную езду
В четверг, 27 июля, в Жукове районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который дважды попадался пьяным за рулем. В феврале нынешнего года виновника остановили инспекторы ГИБДД. От освидетельствования мужчина отказался, рассказали в объединенной пресс-службу судов региона.
Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ. За руль ему нельзя садиться в течение двух лет.
Также в доход государства конфискован автомобиль, на котором совершались нарушения.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!