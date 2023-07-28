Ночной пожар уничтожил жилой дом в Калужской области
Около 23:30 в четверг, 27 июля, в деревне Грачевка Жуковского района загорелся жилой дом на улице Луговой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Огонь практически полностью уничтожил деревянное строение.
Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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