Два ребенка пострадали в массовом ДТП в Калужской области

Около 11:00 в понедельник, 24 июля, три автомобиля столкнулись в селе Высокиничи Жуковского района на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов. Об этом нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем «Форда Фокус» выезжала на главную дорогу и не пропустила МАЗ. После этого «Форд» столкнулся с «Киа».

Различные травмы получили дети 4 и 7 лет, ехавшие в «Форде». Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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