Женщина с 8-летней девочкой перевернулись на квадроцикле в Калужской области

Около 17:45 22 июля в Жукове два человека пострадали в ДТП. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летняя женщина не справилась с управлением квадроцикла и перевернулась.

Различные травмы получила сама водитель и ехавшая с ней восьмилетняя девочка. Их отвезли в больницу.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.