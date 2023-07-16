В Жуковском районе пройдет велогонка
В пятницу, 14 июля, администрация Жуковского района сообщила о предстоящих велосоревнованиях.
- Друзья, рады сообщить, что велосоревнованиям «Жуковский кантрийщик» быть! Приглашаем на мероприятие 22 июля в город Жуков, Березовая роща «Верховный лес». Координаты 55.023861, 36.693160. Участие бесплатное!
Будут проведены старты для мужчин, женщин, юниоров и девушек.
Участникам предложат две дистанции на выбор:
Юноши и девушки(12-18 лет)
- 10км
Мужчины и женщины:
- 10км для новичков
- 20км для любителей
Заранее надо зарегистрироваться на гонку по ссылке.
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