В Жуковском районе пройдет велогонка

В пятницу, 14 июля, администрация Жуковского района сообщила о предстоящих велосоревнованиях.

- Друзья, рады сообщить, что велосоревнованиям «Жуковский кантрийщик» быть! Приглашаем на мероприятие 22 июля в город Жуков, Березовая роща «Верховный лес». Координаты 55.023861, 36.693160. Участие бесплатное!

Будут проведены старты для мужчин, женщин, юниоров и девушек.

Участникам предложат две дистанции на выбор:

Юноши и девушки(12-18 лет)

- 10км

Мужчины и женщины:

- 10км для новичков

- 20км для любителей

Заранее надо зарегистрироваться на гонку по ссылке.

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