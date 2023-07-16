В Жуковском районе сгорел дом
В субботу, 15 июля, в Жуковском районе произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
В 21 час 38 минут поступило сообщение, что в селе Ворсино на улитце Совхозной горит жилой дом.
Предварительно, огонь уничтожил один жилой дом полностью и перекинулся на близстоящие строения.
В результате происшествия люди не пострадали.
- К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 10 человек, 3 единицы техники, - уточнили в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.
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