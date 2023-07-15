В Жуковском районе перевернулась иномарка
Ночью в пятницу, 14 июля, около 23:00 в деревне Величко Жуковского района автомобиль «Шевроле Лачетти» вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным сведениям, пострадал один человек.
В ликвидации аварии участвовали 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.
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