В Жуковском районе перевернулась иномарка

Ночью в пятницу, 14 июля, около 23:00 в деревне Величко Жуковского района автомобиль «Шевроле Лачетти» вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным сведениям, пострадал один человек.

В ликвидации аварии участвовали 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

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