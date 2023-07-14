Школу в Жуковском районе ремонтируют и оснащают необходимой техникой

В пятницу, 14 июля, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко рассказал о ремонте в школе села Трубино.

— Проверил ход ремонтных работ в школе с.Трубино, – сказал глава администрации. – Работы идут в соответствии с графиком. До 1 августа подрядчик обязуется все завершить. Школа будет современной, красивой, уютной.

Анатолий Суярко отметил, что для уроков технологии уже закуплено необходимое оборудование - швейные машины, так что с 1 сентября урок технологии будет проводиться отдельно для мальчиков и девочек.

Ремонт в школе проводится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

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