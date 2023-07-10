В Жуковском районе закончился весенний призыв

В понедельник, 10 июля, администрация Жуковского района объявила о завершении весеннего призыва.

Последняя группа призывников была отправлена в воскресенье, 10 июля, из Жуковского района.

— Вот и закончился весенний призыв, - сообщили в администрации. - Желаем парням вернуться окрепшими и возмужавшими. В добрый путь!



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