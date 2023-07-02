В Жуковском районе загорелось поле

В субботу, 1 июля, в районе 21:02 часов в деревне Трубино Жуковского района загорелся силосный курган. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По словам сотрудников МЧС, возгорание полностью ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара установит инспектор ГПН.

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