В Жуковском районе загорелось поле
В субботу, 1 июля, в районе 21:02 часов в деревне Трубино Жуковского района загорелся силосный курган. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По словам сотрудников МЧС, возгорание полностью ликвидировано.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причины пожара установит инспектор ГПН.
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