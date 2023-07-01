Две иномарки столкнулись в Жуковском районе

В субботу, 1 июля, в районе полудня в деревне Болотское Жуковского района столкнулись автомобили "Киа" и "Форд". Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Форда» был пьян. «Киа» выезжала со двора, когда на большой скорости в нее врезался «Форд».

Как нам стало известно, в результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Киа». Их госпитализировали в ближайшую больницу.

По словам очевидцев, после аварии нарушители подрались с местными жителями, а позже и с приехавшими на вызов полицейскими.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.