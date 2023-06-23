Жителей калужской деревни попросили подождать общественный транспорт до 2025 года

В Жуковском районе жители деревни Болотское жалуются на отсутствие общественного транспорта. Очередное сообщение на этот счет в пятницу, 23 июня, появилось на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Однако в администрации района лишь объяснили, почему автобусы в деревню пустить не могут.

- Для того, чтобы пустить общественный транспорт в деревню Болотское, нужно провести капитальный ремонт дороги, для этого требуются значительные финансовые вложения, - заявили чиновники. - К сожалению, выполнить ремонт раньше 2025 года невозможно из-за ограниченного финансирования. После проведения ремонта будет рассмотрен вопрос пуска общественного транспорта.

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