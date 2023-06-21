Народный праздник «Свадьба в Малиновке» пройдет в Калужской области

8 июля в деревне Дадровка Жуковского района состоится народный праздник «Свадьба в Малиновке». Об этом в среду сообщили в администрации района.

- В программе праздника чествование и поздравление супружеских пар, проведение свадебного обряда, концертная программа, народные игры и забавы, костер любви и просмотр кинофильма «Свадьба в Малиновке» под открытым небом, - говорят организаторы. - Скучно точно не будет: мастер-классы, квесты, стрельба из лука, гончарная мастерская, катание на лошадях, квадроциклах, полет на воздушном шаре, ярмарка ремесленной и фермерской продукции.

Посетители в национальных костюмах получат сувениры.

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