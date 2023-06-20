В Белоусово 77-летняя женщина на «Волге» врезалась в столб
В ГИБДД сообщили подробности о ДТП, которое произошло днем 18 июня на улице Московской в городе Белоусово Жуковского района.
По предварительной информации, 77-летняя женщина за рулем «Волги» двигалась со стороны Москвы, не справился с управлением и врезалась в столб.
С различными травмами пенсионерку доставили в больницу.
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