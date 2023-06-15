В Калужской области пропала 59-летняя женщина

В деревне Колесниково Жуковского района пропала 59-летняя Жанна Стрельникова. Об этом сообщает 15 июня поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 14 июня.

Пока нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост – 166 см,

Худощавая,

Темно-русые волосы,

Карие глаза,

Красная кофта на пуговицах,

Синие бриджи,

Синие кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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