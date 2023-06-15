В Калужской области пропала 59-летняя женщина
В деревне Колесниково Жуковского района пропала 59-летняя Жанна Стрельникова. Об этом сообщает 15 июня поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 14 июня.
Пока нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост – 166 см,
- Худощавая,
- Темно-русые волосы,
- Карие глаза,
- Красная кофта на пуговицах,
- Синие бриджи,
- Синие кроссовки.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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