Жителю Калужской области вынесли приговор за убийство дачника
56-летнего жителя Жуковского района признали виновным в убийстве, которое произошло 27 января в одном из садоводческих товариществ. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
- В ходе ссоры с 29-летним хозяином дачи злоумышленник нанес ему ножевые ранения, от которых потерпевший скончался, - пояснили в СК. - После этого мужчина с места происшествия скрылся, и был задержан сотрудниками полиции на территории Москвы.
Виновника отправили в колонию строгого режима на девять лет.
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