В Калужской области найден погибшим пропавший мужчина

Пропавший в деревне Борисково Жуковского района 70-летний мужчина найден погибшим. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Тело обнаружили на улице. Признаков насильственной смерти на нем не было, рассказали нам во вторник, 13 июня, в управлении МВД по Калужской области.

Что именно стало причиной смерти, пока не уточняется.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.