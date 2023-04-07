Два заброшенных здания закроют в Калужской области

В пятницу, 7 апреля, прокурор Жуковского района Андрей Горелов проверил заброшенные здания в Белоусово, на которые жаловались в соцсетях. Подробности сообщили в областном ведомстве.

Ранее установлено, что сооружение на улице Московская и строение, расположенное в сельском поселении Верьховье, являются недостроенными.

Суд обязал собственников обеспечить здания ограждением. Исполнение решения лежит на контроле прокуратуры. В случае бездействия застройщиков будут приняты соответствующие меры.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.