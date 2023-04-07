Вылетевший в кювет водитель в Калужской области погиб на месте

В четверг, 6 апреля, в Жуковском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около 21:30 на восьмом километре трассы Белоусово-Серпухов 26-летний мужчина ехал на «Лексус». В какой-то момент он не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, после чего его отбросило в дерево.

В результате аварии водитель скончался до приезда скорой помощи. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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