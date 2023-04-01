Водитель легковушки погиб в страшном ДТП с фурой в Калужской области

В пятницу, 31 марта, в Жуковском районе произошла авария. Об этом сообщили в МЧС России по Калужской области.

По предварительной информации, около восьми часов вечера на 391-м километре трассы А-108 автомобиль «Лексус» на большой скорости двигался со второстепенной дороги. Он выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в фуру «Мерседес».

Водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. В машине находился пассажир - его госпитализировали с различными травмами, и немецкая овчарка - доставлена на лечение в ветклинику.

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