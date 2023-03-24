Жительница Калужской области установила рекорд России на турнире по гиревому спорту

На днях в Омске завершилось Первенство России по гиревому спорту среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов из 31 региона страны.

Калужскую область представляла жительница Жуковского района. О ее результатах сообщили в пятницу, 24 марта, в местной администрации.

Мастер спорта Александра Барбакова, установив рекорд, заняла первое место в длинном цикле весовой категории 63 килограмма. В рывке в своей весовой категории девушка завоевала бронзу.

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