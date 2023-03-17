Три жителя Калужской области выплатили 152 тысячи рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

В пятницу, 17 марта, прокуратура Калужской области сообщила о решении суда по факту организации незаконной миграции.

Три жителя Жуковского района фиктивно прописывали в своих квартирах иностранных граждан. За каждую сделку фигуранты брали денежное вознаграждение. Таким образом, они заработали 152 тысячи рублей.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и признал их виновными. Злоумышленники выплатили государству сумму в размере незаконно заработанных средств.

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