Жители райцентра Калужской области передали бойцам СВО метеостанцию и дальномер

В понедельник, 13 марта, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко сообщил об очередной отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО.

Помимо продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости жители района отправили землякам маскировочные сети, метеостанцию и дальномер, которые они просили.

- Парни передают привет своей малой Родине и благодарят за оказываемую поддержку, - рассказал Суярко. - Спасибо всем неравнодушным! Вместе - мы сила!

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