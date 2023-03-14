Жители райцентра Калужской области передали бойцам СВО метеостанцию и дальномер
В понедельник, 13 марта, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко сообщил об очередной отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО.
Помимо продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости жители района отправили землякам маскировочные сети, метеостанцию и дальномер, которые они просили.
- Парни передают привет своей малой Родине и благодарят за оказываемую поддержку, - рассказал Суярко. - Спасибо всем неравнодушным! Вместе - мы сила!
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