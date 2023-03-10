В Калужской области разыскивают пропавшую 62-летнюю женщину

В среду, 8 марта, в Жуковском районе пропала женщина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Родные разыскивают 62-летнюю Наталью Харсейкину. Приметы: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в синюю болоньевую куртку с капюшоном, черную юбку и черные замшевые сапоги. Женщине необходима медицинская помощь.

Поисковики просят водителей, проезжавших в четверг, 9 марта, с 19:00 до 21:00 по дороге Жуков-Высокиничи в сторону Чаусово, пересмотреть записи видеорегистраторов.

Если у вас есть информация и возможном местонахождении Натальи, звоните по номеру: 112; 8 800 700 54 52; 8 910 510 14 18.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.