В Калужской области школьный автобус улетел в кювет

В пятницу, 10 марта, в Жуковском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около двенадцати часов дня на 87-м километре трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» водитель автомобиля «МАН» направлялся из Москвы в сторону Калуги.

По предварительной информации, мужчина начал обгонять движущийся перед ним школьный автобус, но не учел боковой интервал и врезался в него. Вследствие чего автобус с 7 детьми и 1 взрослым отбросило в кювет.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

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