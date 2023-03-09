В Калужской области иномарка столкнулась с автобусом
В четверг, 9 марта, в Жукове произошло ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.
Около десяти часов утра на девятом километре трассы Белоусово-Высокиничи-Серпухов автомобиль «Хендай» столкнулся с автобусом «ПАЗ».
В момент аварии в автобусе не было пассажиров. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
В настоящий момент уточняются причины и обстоятельства случившегося.
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