В Калужской области иномарка столкнулась с автобусом

В четверг, 9 марта, в Жукове произошло ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около десяти часов утра на девятом километре трассы Белоусово-Высокиничи-Серпухов автомобиль «Хендай» столкнулся с автобусом «ПАЗ».

В момент аварии в автобусе не было пассажиров. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В настоящий момент уточняются причины и обстоятельства случившегося.

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